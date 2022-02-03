Середньозважена ціна за минулий рік становила 2038,6 грн за МВт-год.

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку "на добу вперед" (РДН), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за 2021 рік зросла на 49,2%, до 2038,6 грн за МВт-год.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

"Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у 2021 році була на 49,26% вище середньозваженої ціни 2020 року і становила 2 038,60 грн/МВт-год", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в порівнянні з індексами цін базового навантаження на аналогічних торгових майданчиках сусідніх європейських країн, цінові індекси в Україні, особливо в другому півріччі 2021 року, були значно нижче.

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"Так, протягом минулого року помісячні індекси цін базового навантаження в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС) України були меншими в межах від 18,7% (у листопаді) до 58,2% (у травні) від відповідного індексу в Польщі, від 0,7% (у лютому) до 60,2% (у грудні) в Румунії, від 6,1% (у лютому) до 62,7% (у грудні) в Угорщині та від 5,4% (у лютому) до 60,5% (у грудні) у Словаччині", - зазначив"оператор ринку".

Ціни на електроенергію: