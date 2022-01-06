Аби не допустити сценарію Казахстану, українська влада має превентивно реагувати на проблему, використовуючи гроші, що є зараз у бюджеті.

Фіксація цін на енергоносії може привести Україну до повторення сценарію, який зараз розгортається у Казахстані.

Як повідомила прес-служба Центру економічної стратегії (ЦЕС), про це розповів директор ЦЕС Гліб Вишлінський в ефірі одного з телеканалів.

У ЦЕС нагадали, що з 1 січня вартість автогазу у Казахстані виросла вдвічі, що, зокрема, одразу призвело до масових заворушень. Зараз влада Казахстану вимушено повернулась до ручного регулювання ціни на автогаз.

Попри зростання світових цін на енергоносії, українська влада також намагається стабілізувати їх шляхом штучного стримування.

"Якщо ми підемо таким шляхом, як у Казахстані — тримати ціни вручну, поки не закінчаться гроші, то пізніше різке подорожчання (де-факто повернення ринкової ціни) стане для багатьох трагедією", - наголошує Вишлінський.

Читайте такожУ ручному режимі: кому Кабмін допоможе з газовими тарифами, а хто залишився за бортомНещодавні рішення уряду щодо спеціальних цін на газ для окремих виробників виглядають непродуманими, а механізм дії нововведень – незрозумілими. До того ж є великий ризик оскарження таких рішень у суді.

За словами експерта, поки проблема тільки починає розкручуватись, владі потрібно придумувати цілісний механізм невтручання у ринок, а використання грошей, які є у бюджеті: через механізм субсидій, зменшення ставок ПДВ на певний період для окремих товарів та енергоносіїв, а також соціальні виплати.

Аби не допустити сценарію Казахстану, українська влада має превентивно реагувати на проблему, використовуючи гроші, що є зараз в бюджеті, зазначили в ЦЕС.

Ситуація в Казахстані: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

В країні введений надзвичайний стан, проводяться антитерористичні операції.