Компанії American Club і West of England застрахували судна Gioiosa та Orion I, які взяли на борт вантаж від компанії "Роснєфть".

Група західних страховиків обслуговує танкери, які використовують для перевезення російської сирої нафту, незважаючи на введені санкції. Такі дані наводить Reuters.

Загалом це стосується п'яти страховиків, зокрема American Club, West of England та норвезької Gard. Вони обслугували 10 танкерів, які у цьому році вирушили з Росії до Азії.

American Club та West of England застрахували два судна – Gioiosa і Orion I. Вони здійснили подібні рейси на початку цього року. Згідно з представленими даними, обидва судна взяли на борт сиру нафту від російської державної компанії "Роснєфть".

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Нагадаємо, обмеження, які запровадила "Група Семи" та її союзники, дозволяють західним страховикам і суднам брати участь у торгівлі російською нафтою лише в тому випадку, якщо "‎чорне золото"‎ продається за ціною нижче 60 доларів за барель.

Як заявили в American Club, вони не мали доступу до даних щодо ціни за нафту під час надання послуг для судна Gioiosa.

Москва шукає нові можливості для експорту нафти

Раніше стало відомо, що РФ знайшла нового покупця на свою нафту. Експерти підрахували, що у травні російський експорт "‎чорного золота"‎ до Сінгапуру досяг найвищого показника за цей рік. Спеціалісти очікують, що ця тенденція збережеться по мірі введення нових потужностей на російських нафтопереробних заводах.

Також повідомлялось, що трейдери нафти РФ знайшли нове місце для перевалки у Середземному морі.

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