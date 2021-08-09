За словами російського посла, США і ФРН не укладали угоду по газопроводу, тому їхні заяви ніяк не вплинуть на хід робіт.

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв заявляє, що до завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2" залишаються лічені тижні.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Вести".

За словами російського посла, США і ФРН не укладали угоду щодо газопроводу, тому їх заяви ніяк не вплинуть на хід робіт.

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення СП-2. Будівельні роботи знаходяться на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - сказав Нечаєв.

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Переговори щодо "Північного потоку-2": що необхідно знати

21 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини про підтримку України, Європейської енергетичної безпеки та спільних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України та заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" були сильнішими.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Денис Прядко