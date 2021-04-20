Запаси антрацитового вугілля за вказаний період збільшилися на 6%.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 14 по 20 квітня поточного року збільшилися на 3% – до 680 тис.тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Читайте такожУкраїна збільшила витрати на закупівлю імпортного вугілля - Митна служба

Зокрема, запаси антрацитового вугілля за вказаний період збільшилися на 6% - до 189 тис.тонн.

Запаси вугілля газової марки зросли на 2% - до 490,8 тис.тонн.

Що цьому передувало

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Україна у 2020 році скоротила видобуток вугілля, в порівнянні з 2019 роком, на 7,8% - до 28,8 млн тонн.

Україна у 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 млрд дол.

19 січня 2021 року державна компанія «Укренерго» - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявляла про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

Україна в січні-березні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 0,5% - до 474,5 млн дол.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 7 по 14 квітня поточного року збільшилися на 22% – до 658 тис.тонн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел