На тлі війни Росії проти України ціни на нафту зросли до найвищого рівня за десятиліття.

Саудівська Аравія дала зрозуміти західним союзникам, що готова збільшити видобуток нафти, якщо в Росії він істотно скоротиться під тиском санкцій.

Про це повідомили п'ять джерел, знайомих з обговореннями питання, пише Financial Times.

Зазначається, що королівство чинило опір закликам Білого дому прискорити збільшення видобутку, попри те, що ціни на нафту торгуються вже близько 120 доларів за барель. Саудівська Аравія вважає, що їй необхідно тримати вільні виробничі потужності в резерві.

Побоювання щодо прямої нестачі поставок посилилися після того, як Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти Москви, що передбачає заборону на імпорт морської нафти з Росії. ЄС також домовився з Великобританією про заборону страхування суден, які перевозять російську нафту: на думку аналітиків, це може серйозно обмежити можливості Москви з перенаправлення нафти в інші регіони.

"Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в їхніх інтересах", - сказав один зі співрозмовників.

На думку Саудівської Аравії, хоча ринок нафти, безсумнівно, перевантажено, що сприяло зростанню цін, справжнього дефіциту поки немає, кажуть дипломати та джерела в галузі. Однак ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після COVID-19, зокрема відкриття великих міст в Китаї, підвищує попит, а ймовірність істотного скорочення видобутку нафти в Росії зросла. До вторгнення в Україну Росія виробляла понад 10% світової нафти.

Саудівська Аравія при цьому неодноразово відкидала заклики Білого дому і Групи семи збільшити видобуток. Однак, за словами джерела, кілька візитів в останні тижні високопоставленої американської делегації, в тому числі координатора Білого дому з близькосхідної політики Бретта Макгерка і посланника Білого дому з енергетичних питань Амоса Хохштейна, допомогли поліпшити відносини.

"Саудівська Аравія погодилася змінити тон, щоб спробувати заспокоїти ціни в межах зближення з адміністрацією Джо Байдена. Джерело також запевнило, що зрештою вона відреагує збільшенням видобутку, якщо на ринку нафти виникне криза пропозиції", - пише видання.

Крім того, збільшення виробництва, заплановане на вересень, може бути перенесено на липень і серпень, хоча це все ще вимагає схвалення ОПЕК.

При цьому, за словами міністра нафти та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії принца Абдул-Азіз ібн Салмана, Росія як і раніше є важливим партнером в Альянсі ОПЕК+. Однак Москві може бути запропоновано звільнення від цільового показника видобутку, якщо її видобуток істотно знизиться. Раніше подібне вже відбувалося з Лівією та Іраном, коли війна і санкції перешкоджали їх видобутку.

На цьому тижні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває з візитом в Ер-Ріяді, де зустрічається зі своїми колегами з Саудівської Аравії та ОАЕ. Вони підтвердили свою згоду продовжувати співпрацю в рамках ОПЕК+.

Нафтове ембарго

Як повідомляв УНІАН, лідери країн Європейського Союзу дійшли згоди про часткову заборону експорту російської нафти в ЄС.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії до країн Європейського Союзу до кінця 2022 року.

Раніше міністри енергетики країн G7 закликали групу нафтовидобувних країн ОПЕК збільшити видобуток нафти, оскільки через війну Росії проти України ціни на нафту зросли до найвищого рівня за десятиліття.

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