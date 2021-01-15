Зять Медведчука Андрій Рюмін став в.о. голови найбільшої електромережевої компанії Росії "Россети".

Рада директорів ПАТ "Россети" достроково припинила повноваження гендиректора Павла Лівінського, призначивши на посаду виконувачем обов'язків голови компанії Андрія Рюміна, який є зятем українського політика і кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомили "Россети", передає "Интерфакс".

Андрію Рюміну 40 років. Як і Лівінський, він працював в "Об'єднаній енергетичній компанії" – з 2011 року заступником гендиректора, а з 2013 - головою. У період з 2014 по 2016 рік він займався підприємницькою діяльністю. А у 2018 році був призначений гендиректором "Россети Ленэнерго".

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ПАТ "Россети" - найбільша електромережева компанія Росії, що об'єднує у своїй структурі магістральний електромережевий комплекс, міжрегіональні та регіональні розподільні Електромережеві компанії. Державі належить 88,04% в капіталі компанії через Росмайно.

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Автор: Денис Прядко