Підроблені банкноти, з номіналами 5, 10, 20, 50 і 1000 гривень, склали лише 8% від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

У 2022 році в Україні найчастіше підробляли гривні старого зразка, проте рівень підробки української національної валюти впав втричі.

Як повідомляє прес-служба НБУ, в цілому, 92% всіх вилучених з обігу підроблених банкнот припадало на три номінали: 500 гривень (що становило 39% від загальної кількості вилучених підробок і 57% від їх загальної суми), 200 гривень (45% і 26% відповідно) і 100 гривень (8% і 2% відповідно).

Решта підроблених банкнот, з номіналами 5, 10, 20, 50 і 1000 гривень, склали лише 8% від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот

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У 2022 році серед вилучених з обігу в Україні підроблених банкнот іноземної валюти превалювали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).

Найчастіше підробляли іноземні банкноти номіналів 50 і 100 доларів США (23% і 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно). 50 і 100 євро (26% і 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Регулятор уточнив, що у разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні та іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти на проведення досліджень Національному банку України.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Бюро економічної безпеки України, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

Фальшиві купюри в Україні

Кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні в 2020 році зросла до 5,5 штук на 1 млн справжніх купюр з 3 штук в 2019 році.

Найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 грн і 200 грн.

У серпні 2022 року в Україні з'явилися виведені з обігу купюри з Херсона.

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