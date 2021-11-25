На думку експерта, через подорожчання долара, у вартості можуть додати паливо та харчі.

В Україні почалося стрімке подорожчання курсу долара, у зв'язку з чим населення активно купує валюту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.иа.

Читайте такожКурс долара продовжує йти вгоруЕкономіст Григорій Кукуруза вважає, що українці почали скуповувати валюту на тлі новин про можливе загострення конфлікту з Росією.

"Настрої ринку істотно посилені саме військовими ризиками, які, на жаль, підтверджуються відразу з офіційних джерел української влади, американської преси та російської сторони. Тиск відразу з трьох сторін призвів до високої паніки населення. Воно останні кілька днів вигрібає валюту з кас банків, банки не встигають довозити", - говорить економіст.

На думку експерта, через подорожчання долара, у вартості можуть додати паливо і продукти.

"Можуть зрости ціни на найдешевші продукти в кошику, а також транспорт, прив'язаний до нафтопродуктів", — вважає фахівець.

На думку експерта, спрогнозувати курс долара в найближчий місяць складно, проте дешевшою у 2021 році валюта, швидше за все, не буде.

Як йдеться в сюжеті, на початку наступного року курс долара має затриматися на позначці від 27 до 27,5 грн.

Курс на 25 листопада:

Національний банк України на четвер, 25 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Олена Коваленко