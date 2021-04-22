У НБУ назвали головні фактори пожвавлення попиту.

Позитивні настрої банків щодо динаміки кредитування в IV кварталі 2020 року збереглися і в кінці I кварталу поточного року: попри очікування нових карантинних обмежень, попит на кредити збільшився з боку бізнесу і населення.

Про це повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на результати опитування щодо умов банківського кредитування.

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Відзначається, що попит на іпотеку був найвищим за всю історію спостережень.

Банки відзначили помірне пом'якшення стандартів як корпоративного, так і роздрібного кредитування, спрогнозували подальше зростання фондування від населення і корпорацій і очікують підвищення ризиків у II кварталі.

"У січні-березні 2021 року попит на бізнес-кредити зріс, найбільше - на позики малих і середніх підприємств (МСП), гривневі та довгострокові кредити. Головними факторами пожвавлення попиту залишаються зниження процентних ставок, потреба підприємств в капітальних інвестиціях і оборотному капіталі, а також реструктуризація боргів", - сказано в повідомленні.

Пом'якшення кредитоспроможності для бізнесу банки пояснюють високим рівнем ліквідності, посиленням конкуренції з іншими банками, а також поліпшенням очікувань щодо загальної економічної активності та розвитку окремих галузей.

За даними НБУ, зниження ставок є головною причиною пом'якшення умов кредитування. Майже чверть опитаних респондентів відзначили збільшення рівня схвалення заявок на бізнес-кредити та пом'якшення вимог до розміру кредиту. Понад 80% фінустанов оцінили боргове навантаження корпоративних позичальників як середню, одночасно для великих підприємств оцінка вище в порівнянні з МСП.

Відзначається, що попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль. Кредитну активність позичальників стимулювали зниження процентних ставок, поліпшення споживчих настроїв і перспективи розвитку ринку нерухомості. Зміна попиту на іпотеку банки оцінили вище всього за всю історію спостережень.

"Учасники опитування позитивно оцінюють перспективи кредитування в наступні 12 місяців: 78% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля корпорацій, 82% - домогосподарств. Це найвищі з 2015 року оцінки приросту кредитного портфеля населення, втім, окремі великі банки очікують певного погіршення його якості", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що оптимізм респондентів щодо подальшого нарощування фондування зріс: 77% опитаних очікують збільшення депозитів домогосподарств, 78% - коштів підприємств. У найближчі три місяці банки прогнозують зростання ризиків: кредитного, процентного і ризику ліквідності.

Що цьому передувало

Українські банки в лютому 2021 року видали 617 іпотечних кредитів на загальну суму 457,9 млн грн, що на 81% більше, у порівнянні з лютим 2020 року, і на 40% перевищує показник січня.

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Автор: Катерина Жирій