Мита у розмірі 25% на китайські товари були запроваджені за президентства Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден заявив, що планує переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо скасування деяких мит на китайські товари, запроваджені за часів Трампа.

Про це глава Білого дому сказав журналістам у короткій бесіді після прогулянки на велосипеді біля свого пляжного будинку в Делавері, пише Associated Press.

Байден не сказав, коли буде оголошено рішення про долю економічних санкцій, але зазначив, що він наближається до його ухвалення.

"Я перебуваю в процесі прийняття рішення", - заявив президент.

Зазначається, що радники з національної безпеки та економіки завершують перегляд тарифної політики США та дають рекомендації президенту.

Мита у розмірі 25% на китайські товари були запроваджені за президентства Дональда Трампа. Вони були покликані скоротити дефіцит торгового балансу США і змусити Китай до більш справедливої практики.

AP додає, що міністр фінансів США Джанет Єллен нещодавно закликала скасувати деякі з цих мит для боротьби з інфляцією в Сполучених Штатах. Інші чиновники в адміністрації Байдена, включаючи торгового представника США Кетрін Тай, висловили занепокоєння щодо послаблення мит, коли Китай не виконав свої домовленості про закупівлю американської продукції.

За словами Тай, вона розглядає мита як один "інструмент у наборі інструментів економічної політики", який можна розглянути, але разом із "багатьма іншими інструментами, які є в нашому розпорядженні".

"Найважливішим для нас є забезпечення того, щоб ця середньострокова стратегічна перебудова, котру, як ми знаємо, нам необхідно здійснити, була тим, чого ми могли досягти, і що ніщо з того, що ми робимо в короткостроковій перспективі, не підривало цю більшу мету", - сказала Кетрін Тай.

Торговельна війна між США і Китаєм

Нагадаємо, торговельна війна між США і Китаєм, двома найбільшиими економіками планети, стартувала в 2018 році після того як тодішній президент Дональд Трамп ввів і збільшив мита на ряд товарів з КНР. Пекін відповів на кроки Вашингтона дзеркально.

Дональд Трамп ще в ході передвиборної кампанії 2016 року обіцяв домогтися справедливої торгівлі з Китаєм. Головною зброєю Вашингтон обрав торгові мита. На думку тодішнього глави Білого дому, США мають перевагу в імпорті й не можуть програти. У 2018 році Китай імпортував з США товарів на суму близько 180 мільярдів доларів, що менше, ніж обсяг американських санкцій.

США з 1 вересня 2019 року підвищили мита на товари з Китаю обсягом $300 млрд не на 10%, як планувалося раніше, а на 15%, мита на іншу групу товарів обсягом $250 млрд з 1 жовтня мали становити не 25%, а 30%.

У відповідь Пекін запровадив додаткові мита в розмірі 5 і 10 відсотків на американський імпорт в обсязі 75 мільярдів доларів. Вони мали вступити в силу в ті ж терміни, що й нові санкції США, — 1 вересня і 15 грудня 2019 року.

Утім уже в грудні того ж року Вашингтон і Пекін домовилися призупинити торгову війну, яка завдала світовій економіці збитку на сотні мільярдів доларів. У Вашингтоні стверджують, що Пекін зобов'язався збільшити закупівлі американських товарів і послуг в найближчі два роки на 200 млрд доларів у порівнянні з рівнем 2017 року. У відповідь США знизять частину мит на китайський імпорт і відмовляться від введення нових з 15 грудня.

А в лютому 2020 року Китай прийняв рішення вдвічі знизити мита на низку товарів, які імпортуються зі США, на загальну суму $75 млрд. Зокрема, мито на товари, що обкладаються з 1 вересня минулого року за ставкою 10%, тепер становитиме лише 5%. Ще ряд товарів, мито на які з 1 вересня 2019 року становило 5%, будуть оподатковуватися за ставкою 2,5%.

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