Ще напередодні початку повномасштабної російської агресії проти України низка держав оголосили про надання нам фінансової підтримки.

Адміністрація Байдена закликала Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на безпеку України й у якості допомоги іншим європейським державам.

Про це пише The Washington Post з посиланням на два поінформовані джерела.

Всього йдеться про 32 мільярда доларів, з яких 22,5 мільярда доларів направлять на боротьбу з коронавірусом у США.

На виділені кошти Україна має посилити свою оборону, кібербезпеку, підвищити енергетичну стабільність та закупити продовольство для постраждалих областей внаслідок військової агресії РФ.

Допомога Україні у російсько-українській війні

Ще напередодні початку повномасштабної російської агресії проти України низка держав оголосили про надання нам фінансової підтримки, а після початку російського наступу – надання цієї допомоги прискорюється, обсяги збільшуються, а також додаються нищівні санкції, які б’ють не лише по російській економіці в цілому, але і по путінському режиму, йдеться у публікації УНІАН.

Зокрема, США надають Україні суверенну кредитну гарантію на суму до 1 млрд дол. Ці кошти є гарантією того, що нашій державі можна позичати кошти, оскільки, незважаючи на усі виклики, український уряд є платоспроможним.

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