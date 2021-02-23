Вартість біткоїна продовжує падати другий день поспіль після рекордного ралі. Сьогодні найпопулярніша криптовалюта подешевшала одразу на 15%, закріпившись набагато нижче 47 тисяч доларів.
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Про це свідчать дані торгів на порталі CoinDesk.
На криптовалютній біржі CoinDesk ціна біткоїна станом на 12:44 впала відразу на 15% - до 46 973 доларів.
Перед цим вартість біткоїна зростала чотири тижні поспіль, починаючи з кінця січня. За цей час біткоїна подорожчав в 1,7 раза - до 56 тисяч з майже 32 тисяч доларів місяць тому. В цілому за лютий зростання становить поки близько 45%.
Зокрема, вчора вартість біткоїна побила черговий історичний рекорд в 58 тисяч доларів, після чого в понеділок різко відкотилася вниз, пішовши нижче психологічної позначки в 50 тисяч доларів.
Як змінювався курс криптовалюти
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїна впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейну більше ніж десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долара за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 16 грудня біткоїна встановив відразу три рекорди.
- 30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.
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