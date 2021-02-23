Сьогодні найпопулярніша криптовалюта подешевшала одразу на 15%, закріпившись набагато нижче 47 тисяч доларів.

Вартість біткоїна продовжує падати другий день поспіль після рекордного ралі. Сьогодні найпопулярніша криптовалюта подешевшала одразу на 15%, закріпившись набагато нижче 47 тисяч доларів.

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Про це свідчать дані торгів на порталі CoinDesk.

На криптовалютній біржі CoinDesk ціна біткоїна станом на 12:44 впала відразу на 15% - до 46 973 доларів.

Перед цим вартість біткоїна зростала чотири тижні поспіль, починаючи з кінця січня. За цей час біткоїна подорожчав в 1,7 раза - до 56 тисяч з майже 32 тисяч доларів місяць тому. В цілому за лютий зростання становить поки близько 45%.

Зокрема, вчора вартість біткоїна побила черговий історичний рекорд в 58 тисяч доларів, після чого в понеділок різко відкотилася вниз, пішовши нижче психологічної позначки в 50 тисяч доларів.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїна впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейну більше ніж десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїна встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.

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Автор: УНІАН