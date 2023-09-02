Зараз готується перелік бізнесменів, які нібито отримають можливість взяти участь у "великій приватизації".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, уряд країни-агресора заявив про підготовку до "великої приватизації".

Як повідомляють російські тг-канали, почати процес масштабної реалізації державних активів планується не пізніше квітня-травня 2024 року, тобто вже після виборів президента РФ. (Вибори президента країни-агресора заплановані на 17 березня 2024 року).

Повідомляється, що зараз готується перелік бізнесменів, які нібито отримають можливість взяти участь у приватизації. В першу чергу організаторів цікавить фінансова спроможність, лояльність до Путіна і те як кожен конкретний учасник аукціону допомагав загарбницькій російській армії вести кровопролитну війну проти України.

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Ситуація з бізнесом в РФ

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

У січні 2023 року Путін повісив "розвиток" окупованої частини України на бізнес РФ. Путін доручив задіяти кошти великого бізнесу, щоб "профінансувати" анексовані регіони України.

У травні 2023 року пітерський бізнес зобов'язали видати "добровольців".

У серпні 2023 року Путін підписав закон про блокування коштів іноземних компаній. Відтепер економічні заходи можуть бути спрямовані на заборону здійснення фінансових операцій.

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