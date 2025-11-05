Урядовці пропонують збільшити доходи скарбниці на майже 28 мільярдів гривень за рахунок підвищення податку на прибуток для банків.

Кабінет міністрів схвалив доопрацьовану версію проєкту державного бюджету на 2026 рік, повідомила у Телеграм прем’єр-мінстерка Юлія Свириденко.

"Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді", - зазначила очільниця уряду.

За її словами, у порівнянні з версією кошторису, яку депутати схвалили у першому читанні, доходи головного фінансового документу країни пропонується збільшити на 27,8 млрд грн.

Відео дня

"Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%", - написала Свириденко.

Збільшити пропонується і видатки держскарбниці. У порівнянні з ухваленою парламентарями версією бюджету, урядовці пропонують додатково витратити 33,6 млрд грн.

При цьому більшу половину зазначених коштів - 18,9 млрд грн пропонується спрямувати у резервний фонд, а ще 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

"Розраховуємо на підтримку народних депутатів і сподіваємось на якнайшвидше ухвалення Держбюджету-2026", - підсумувала очільниця уряду.

Проєкт бюджету 2026

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 жовтня у першому читанні схвалила проєкт держбюджету на 2026 рік. Нинішня версія документу передбачає видатки держскарбниці на наступний рік на рівні 4,8 трлн гривень, доходи – 2,8 трлн грн. Дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% від ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,79 трлн грн.

Разом з тим, 19 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що непокрита потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить 18,1 млрд дол.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин називає цей проєкт бюджету загалом "більш-менш реалістичним", але тільки за умови, що вдасться знайти додаткові кошти на тлі можливого збільшення витрат з огляду на ймовірне продовження активних бойових дій наступного року.

Вас також можуть зацікавити новини: