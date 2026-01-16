На весь рік не вистачить: коли в Україні закінчаться гроші без нової допомоги Заходу

Найбільш проблемними залишаються вимоги щодо скасування пільг на оподаткування посилок і обкладення ПДВ ФОПів.

Уряд і парламент готувались до затримок міжнародного фінансування, і на перший квартал Україна має достатньо коштів для покриття дефіциту бюджету і забезпечення всіх виплат. Про це повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа після зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Я наголосила на тому, що уряд і парламент готувались до затримок фінансування, тому на перший квартал 2026 ми маємо достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету і забезпечення всіх виплат, які гарантує держава", - повідомила Підласа.

При цьому, за її словами, необхідно якомога швидше затвердити програму співпраці на засіданні ради директорів МВФ, щоб відкрити шлях до отримання бюджетного фінансування ЄС і Фонду. Нардепка зазначила, що бюджетний комітет Ради доклався до виконання 1 з 4 "маяків" - ухвалення держбюджету-2026.

"Найбільш проблемними для голосування в Раді залишаються вимоги щодо скасування пільг на оподаткування посилок і обкладення ПДВ ФОПів. Ми навели аргументи за послаблення цих вимог (це можливо до затвердження програми співпраці Радою директорів) – зокрема, що відсутність світла, опалення і постійні обстріли не сприяють веденню бізнесу", - наголосила депутатка.

Програма МВФ для України - головні новини

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, яка 16 січня несподівано прибула до Києва, розповіла, що найближчими тижнями планує надіслати програму об’ємом 8,1 мільярда доларів на затвердження раді директорів Фонду.

Вона заявила, що поінформувала українську владу про необхідність скасування пільги щодо сплати ПДВ. Водночас вона уточнила, що для затвердження нової програми МВФ вимагатиме не ухвалення цього рішення, а лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту.

