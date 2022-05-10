Міністерство фінансів Росії погіршило прогноз падіння ВВП цього року із 8 до 12 відсотків.

Росія зіткнеться з найглибшим економічним спадом майже за три десятиліття на тлі тиску санкцій, введених США та союзниками.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цією оцінкою. Згідно з внутрішнім прогнозом міністерства фінансів, ВВП Росії може скоротитися цього року на 12%.

При цьому раніше російський Мінфін очікував на зниження ВВП на 8%. Якщо прогноз Мінфіну виявиться точним, це знищить приблизно десятиліття економічного зростання, вважає людина, знайома з прогнозами.

"Основні мінуси – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також збільшення відтоку іноземних компаній. Все це, ймовірно, поступово розширюватиметься, з перенесенням великої кількості негативу на 2023 рік", – прогнозує головний економіст фінансової групи БКС у Москві Наталія Лаврова.

Без урахування цих факторів і ґрунтуючись лише на поточних санкціях, вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році та близько 5% у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що у найближчі півтора-два роки Росія та її економіка буде перебувати в "дуже складній ситуації".

Водночас країни цивілізованого світу продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресора. ЄС та США готують вже шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

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