Українці, які евакуювалися до Польщі, можуть продовжувати платити податки в Україні.

Українські переселенці в Польщі часто задаються питанням оподаткування. Хтось хоче уникнути штрафів і проблем із законом, а комусь важливо підтримувати українську економіку навіть з іншої країни. Податковий експерт Finevolution Наталія Гайкалова розповіла, як платити податки під час війни тим, хто живе в Польщі.

Чи можна платити податки в Україну з Польщі

Відповідь на це питання залежить від податкового резидентства людини. Податковими резидентами України вважаються люди, які:

мають місце постійного проживання в Україні, навіть якщо тимчасово живуть в іншій країні;

постійно живуть в іншій країні, але мають тісніші особисті або економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні;

не мають постійного місця проживання в жодній країні, але перебувають в Україні безперервно не менше 183 днів протягом року;

самостійно визначають місце проживання в Україні;

зареєстровані в Україні як самозайнята особа (ФОП).

Якщо резидентський статус визначити неможливо, людина вважається резидентом України поки має громадянство цієї країни.

Польськими податковими резидентами вважаються люди, які мають центр життєвих інтересів в Польщі або проживають в цій країні понад 183 днів в податковому році. По закінченню такого терміну українець повинен платити податки Польщі.

Українці, які проживають у Польщі можуть платити податки в Україну протягом 183 днів перебування в країні. Потім українця можуть визнати польським резидентом і зобов'язати платити податки в казну Польщі.

Податки та працевлаштування

Якщо у працівника оформлений ФОП в Україні - він платить податки в Україну за старим принципом.

Якщо українець уклав трудовий договір з іноземною компанією, то він не платить податки Україні, але його компанія платить податки у своїй країні. Але українець все ще вважається податковим резидентом України, він повинен задекларувати свій дохід в Україні як іноземний і зробити взаємозалік податків, сплачених за кордоном.

Якщо працівник влаштований в українській компанії за трудовим договором, компанія може перевести його на дистанційну роботу. У такому випадку компанія продовжить платити за нього податки в казну України.

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