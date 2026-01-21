Золото продовжує бити всі можливі рекорди: що штовхає дорогоцінний метал вгору

Політична невизначеність змушує інвесторів все більше звертати увагу на безпечні активи.

Ціни на золото в середу, 21 січня, встановили новий рекорд, перевищивши позначку в 4800 доларів за унцію. Інвестори використовують метал як "прихисток" на тлі загострення напруженості між США і НАТО з приводу Гренландії.

Видання Bloomberg пише, що спотові ціни на золото зросли до 4885,11 долара за унцію станом на 8:33 за київським часом. Таким чином, 1 грам металу коштував 157,58 долара.

"Це втрата довіри до США, викликана введенням мит для європейських країн і посиленням тиску в спробі захопити Гренландію. Динаміка цін на золото відображає побоювання з приводу глобальної геополітичної напруженості", - сказав старший аналітик ринку Capital.com Кайл Родда.

Відео дня

20 січня Трамп заявив, що "немає шляху назад" у його прагненні контролювати Гренландію, відмовившись виключити можливість захоплення арктичного острова силою і різко розкритикувавши союзників по НАТО. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа не піддасться залякуванням.

"Я думаю, що подолання позначки в 4800 доларів тільки зміцнює впевненість у тому, що люди не хочуть продавати золото до досягнення позначки в 5000 доларів. Це поєднання традиційних факторів, що підтримують золото, таких як зростання боргу, ослаблення долара і геополітична невизначеність", - сказав глобальний керівник інституційних ринків ABC Refinery Ніколас Фраппелл.

Ціни на метали - останні новини

Золото дорожчає вже не перший день. Так, 19 січня золото і срібло досягли рекордних максимумів. Спотове золото досягло рекордного максимуму в 4689,39 долара за унцію або 150,78 долара за грам. Спотове срібло оновило рекорд на позначці 94,08 долара за унцію або 3,03 долара за грам.

20 січня ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в 4 700 доларів за унцію, а срібло трималося трохи нижче свого нового рекордного максимуму.

Вас також можуть зацікавити новини: