Золото вперше в історії досягло таких висот: чому ціни на метал б'ють рекорди

Загрози додаткових мит з боку Трампа штовхають золото до нових рекордів.

У вівторок, 20 січня, ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в 4 700 доларів за унцію (151,1 долара за 1 грам), а срібло трималося трохи нижче свого нового рекордного максимуму. Глобальна напруженість спровокувала чергову хвилю втечі інвесторів у захисні активи.

Як пише Reuters, спотова ціна на золото сягнула історичного максимуму в 4 731,34 дол. (152,12 дол./грам), тоді як ціна на срібло зросла до максимуму в 95,488 долара (3,07 дол. за 1 грам).

У виданні нагадали, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити з 1 лютого підвищені мита для восьми європейських країн, доки США не дозволять купити Гренландію, що підігріває побоювання щодо відновлення торговельної війни.

"Занепокоєння щодо економічного зростання через загрози додаткових мит та бажання Трампа знизити відсоткові ставки в США - основні драйвери, що штовхають золото до нових рекордів", – сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Золото зросло на 9,5% лише за 20 днів цього року та на понад 70% з початку другого терміну Трампа рік тому. Геополітична напруженість була однією з головних причин нещодавнього рекордного зростання, при цьому очікування пом'якшення монетарної політики також відіграли значну роль.

Нестабільність у політиці та політичному житті спонукає інвесторів зберігати вартість у традиційних "безпечних гаванях", таких як золото, тоді як нижчі процентні ставки обмежують негативні наслідки утримання недохідних активів.

Інвестори також очікують на рішення у справі Верховного суду, яке визначить, чи має президент право звільняти керуючих ФРС на свій розсуд (у контексті спроб Трампа звільнити Лізу Кук).

"Ми все ще бачимо подальше зростання цін на жовтий метал, орієнтуючись на ціну 5000 доларів за унцію", – сказав Стауново.

Ціна срібла зросла на 147% у 2025 році, чому сприяло його визнання критично важливим мінералом США та структурний дефіцит ринку на тлі зростаючого попиту. З початку року ціна металу зросла на 33,7%.

19 січня золото і срібло досягли рекордних максимумів. Спотове золото досягло рекордного максимуму в 4689,39 долара за унцію або 150,78 долара за грам. Спотове срібло оновило рекорд на позначці в 94,08 долара за унцію або 3,03 долара за грам.

Інтерес інвесторів до безпечних активів значно зріс після того, як президент США Дональд Трамп попередив про введення додаткових мит для деяких європейські країни в рамках суперечки щодо Гренландії.

