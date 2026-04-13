Ціни на золото пішли вниз чере з ситуацію на Близькому Сході: скільки коштує метал зараз

Ціни на золото в понеділок, 13 квітня, знизилися на тлі поновлення побоювань щодо розширення конфлікту на Близькому Сході, спровокованого провалом переговорів між США та Іраном. Така ситуація посилила інфляційні побоювання і зменшило очікування зниження ставок у США.

Агенство Reuters пише, що станом на 15:06 за київським часом ціна золота впала на 0,8% до 4711,51 долара за унцію, досягнувши найнижчого рівня з 7 квітня. Таким чином, 1 грам дорогоцінного металу обійдеться в 151,5 долара.

Зниження відбулося на тлі провалу переговорів між США та Іраном щодо припинення війни. Американські військові заявили, що розпочнуть блокаду морського руху до і з іранських портів та прибережних районів.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції попередив, що військові кораблі, які наближатимуться до Ормузької протоки, вважатимуться порушенням перемир’я і отримають жорстку відповідь.

На цьому тлі ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, а долар піднявся майже до тижневого максимуму, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дорожчим для власників інших валют.

Золото втратило понад 10% вартості з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Попри те, що дорогоцінний метал традиційно розглядається як засіб захисту від інфляції та геополітичних ризиків, високі процентні ставки тиснуть на його ціну.

Серед інших металів срібло подешевшало на 2,3% до 74,14 долара, платина на 1,5% до 2014,20 долара, тоді як паладій зріс на 0,1% до 1522,28 долара.

Ціни на метали – головні новини

13 квітня стало відомо, що ціни на алюміній зросли до чотирирічного максимуму. Блокада іранських портів, запроваджена президентом США Дональдом Трампом, загрожує ще більшими перебоями в постачаннях із країн Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що ціни на мідь піднялися до максимуму за три дні після того, як США та Іран домовилися про тимчасове припинення вогню та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

