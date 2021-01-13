Державною програмою з пільгового кредитування "доступні кредити 5-7-9%" з 2021 року може користуватися і середній бізнес.
Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на міністра Ігоря Петрашка.
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"Ми практично пішли ще й в середній бізнес. Ми ввели градаційну систему: для великих підприємств - менший відсоток, для менших підприємств - трохи більший відсоток, який може компенсуватися", - цитує Петрашка прес-служба.
Крім того, за словами міністра, були лібералізовані умови кредитів; ослаблені вимоги щодо збереження робочих місць і заробітної плати; встановлені пільгові умови для представників бізнесу з медичного виробництва, торгівлі та оборотного капіталу до 3%; врегульовано питання щодо можливості поєднання різних видів державної підтримки.
Петрашко також наголосив на новому інструменті, який був впроваджений наприкінці минулого року, а саме - на портфельних гарантіях.
"З 5 млрд грн портфельних гарантій минулого року 3,8 млрд грн вже передані банкам. І банки в першому і другому кварталі зможуть розширити програму кредитування", - сказав міністр.
Що цьому передувало
- 3 лютого 2020 року уряд оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 50 тисяч кредитів.
- 17 червня 2020 року Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу та знявши обмеження за напрямами використання та максимальною сумою кредиту.
- 28 грудня 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".
- За перші три робочі дні 2021 року отримано 176 заявок на участь у програмі пільгового кредитування "5-7-9" на загальну суму 800 млн грн, з яких рефінанс під 0% становить 400 млн грн, поповнення оборотного капіталу – 300 млн грн, інвестиційні кредити – 100 млн грн.
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