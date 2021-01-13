За словами Петрашка, в Україні лібералізовано умови кредитів, ослаблено вимоги щодо збереження робочих місць і заробітної плати.

Державною програмою з пільгового кредитування "доступні кредити 5-7-9%" з 2021 року може користуватися і середній бізнес.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на міністра Ігоря Петрашка.

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"Ми практично пішли ще й в середній бізнес. Ми ввели градаційну систему: для великих підприємств - менший відсоток, для менших підприємств - трохи більший відсоток, який може компенсуватися", - цитує Петрашка прес-служба.

Крім того, за словами міністра, були лібералізовані умови кредитів; ослаблені вимоги щодо збереження робочих місць і заробітної плати; встановлені пільгові умови для представників бізнесу з медичного виробництва, торгівлі та оборотного капіталу до 3%; врегульовано питання щодо можливості поєднання різних видів державної підтримки.

Петрашко також наголосив на новому інструменті, який був впроваджений наприкінці минулого року, а саме - на портфельних гарантіях.

"З 5 млрд грн портфельних гарантій минулого року 3,8 млрд грн вже передані банкам. І банки в першому і другому кварталі зможуть розширити програму кредитування", - сказав міністр.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року уряд оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 50 тисяч кредитів.

17 червня 2020 року Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу та знявши обмеження за напрямами використання та максимальною сумою кредиту.

28 грудня 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

За перші три робочі дні 2021 року отримано 176 заявок на участь у програмі пільгового кредитування "5-7-9" на загальну суму 800 млн грн, з яких рефінанс під 0% становить 400 млн грн, поповнення оборотного капіталу – 300 млн грн, інвестиційні кредити – 100 млн грн.

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Автор: Богдан Слуцький