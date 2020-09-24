Тетяна Перевощикова

Стрімкий розвиток цифрових технологій обумовлює необхідність перегляду правовідносин, пов’язаних з обліком трудової діяльності працівника. Чинні нормативні підходи у цій сфері сформовані ще у 60-х–70-х роках минулого століття в умовах тоталітарного устрою колишнього СРСР і не відповідають ні сучасному стану законодавства, ні реаліям соціально-трудових відносин.

Необхідність осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників, шляхом запровадження його ведення в електронній формі, обговорюється протягом останніх, щонайменше, п’яти років.

У грудні 2019 року вже була спроба запровадження обліку трудової діяльності працівників в електронній формі законопроектом №2686, який на початку березня поточного року було відкликано. Крім того, постановою КМУ №1084 від 27.11.2019 року Уряд визначив порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі.

Пенсійний фонд України вже запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі

Цей порядок передбачає, що відомості про трудову діяльність працівника подають в Пенсійний фонд через веб-портал електронних послуг у вигляді сканованих копій документів з обов'язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Зазначені відомості можуть бути представлені також в оцифрованому вигляді. Вимоги до формату інформації встановить ПФУ.

Наразі, Пенсійний фонд України вже запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі: на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України працює сервіс – «Електронна трудова книжка». Тож кожен найманий працівник має можливість переглянути відомості про свою трудову діяльність та про сплачені страхові внески, починаючи з 1 липня 2000 року.

Проте, для повного втілення в життя обліку трудової діяльності в електронній формі необхідно прийняти закон. І відповідний законопроект №3623 Верховна Рада проголосувала в першому читанні на початку вересня.

Запровадження обліку трудової діяльності працівника полягає у поступовому переході від паперових до електронних трудових книжок, що в перспективі має створити можливість для:

скорочення витрат роботодавця на ведення паперового документообігу;

спрощення доступу до відомостей про стаж працівника для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

врахування даних про освіту та кваліфікацію, які має працююче населення та які отримує молодь, для забезпечення пропозицій на ринку праці та планування підготовки фахівців за необхідними напрямками;

нівелювання ризиків і негативних наслідків втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей.

Окрім того, ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для запровадження автоматичного призначення пенсій та соціальних виплат.

Запровадження електронного обліку у запропонованій проектом формі передбачає концентрацію величезного масиву інформації, в тому числі персональних даних про переважну більшість населення країни у Реєстрі.

Таким чином, питання збереження відомостей, які мають надзвичайно важливе значення для десятків мільйонів людей, перетворюється на питання надзвичайного рівня – рівня національної безпеки. Враховуючи численні історії кібератак у світі та й в Україні, надважливим завданням збереження відомостей є створення надійного захисту від несанкціонованого втручання в діяльність системи.

Пенсійний фонд України, як монополіст на володіння інформацією про трудову (і не тільки) діяльність особи, має дуже ретельно підійти до захисту даних.

Проте, створення надійного захисту інформації у проекті №3623 не розглядається.

Пенсійний фонд України, як монополіст на володіння інформацією про трудову діяльність особи, має дуже ретельно підійти до захисту даних

До того ж, в документі необхідно врегулювати питання щодо: надання права та можливості роботодавцю для усунення своїх помилок; забезпечення порядку перенесення даних з паперового носія до електронної бази та механізму усунення неузгодженості між ними; синхронізацію ведення однакової інформації з різних джерел тощо.

Взагалі, модернізація врегулювання трудових відносин дуже необхідна, в тому числі й щодо запровадження електронної форми обліку трудової діяльності. Але запропонований у проекті варіант такого обліку потребує більш ретельного доопрацювання.

Тетяна Перевощикова, адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine

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