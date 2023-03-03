Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,55 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього дня - 39,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні подорожчав на 10 копійок - до 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,55 грн за дол., євро - 40,53 грн за євро.

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На початку травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, хоча раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Наприкінці травня 2022 року Національний банк заявив про те, що відпустить курс гривні у вільне плавання, коли буде працююча економіка.

У липні 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У госудбюджет Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

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