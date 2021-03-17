Протягом року розмір пенсії в середньому зріс на 424,53 грн.

Загальні доходи бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) у 2020 році порівняно з 2019 зросли на 7,2%, або на 31,2 млрд грн, а видатки – на 10%, або на 43,4 млрд грн.

Про це повідомляється у звіті про роботу та виконання бюджету ПФУ за 2020 рік.

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"Загальні витрати на пенсійні та інші заплановані виплати у 2020 році склали 479,3 млрд грн, що на 43,4 млрд грн (на 10%) більше, ніж у 2019 році. На виплату пенсій спрямовано 466,9 млрд грн (97,4% всіх витрат). Загальні доходи бюджету Пенсійного фонду України у порівнянні з 2019 роком зросли на 31,2 млрд грн (на 7,2%)", - сказано в повідомленні.

Що стосується структури загальних доходів, за даними ПФУ, 281,8 млрд грн (60,5%) – це власні надходження фонду, 180,7 млрд грн (38,8%) - кошти державного бюджету, 3,6 млрд грн (0,7%) - кошти з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Зазначається, що минулого року було призначено 351,4 тис. нових пенсій, протягом року розмір пенсії в середньому зріс на 424,53 грн (з 3082,98 грн на 1 січня 2020 року до 3507,51 грн на 1 січня 2021 року).

Згідно зі звітом, з урахуванням карантину зростає надання послуг в електронному вигляді. Зокрема, через веб-портал ПФУ, користувачами якого є 4,8 млн осіб, у 2020 році було подано 48,7 тис.заяв на призначення і 22,6 тис. - на перерахунок пенсії; також було подано 160,4 тис. електронних звернень і сформовано понад 2,9 млн довідок з QR-кодом.

Також повідомляється, що з 1 липня 2020 року була введена нова послуга - автоматичне призначення пенсії для осіб, які надали завірені кваліфікованим електронним підписом копії необхідних документів. Станом на початок 2021 року сервісом скористалися понад 21 тис. осіб.

Що цьому передувало

Раніше Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", яка передбачає індексацію пенсій на 11% з першого березня 2021 року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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Автор: Катерина Жирій