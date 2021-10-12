Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,43 грн/євро.

Національний банк України на середу, 13 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,43 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,34/26,36 грн/дол., до євро - на рівні 30,43/30,46 грн/євро.

Курс на 12 жовтня:

Національний банк України на вівторок, 12 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,36 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.

Автор: Катерина Жирій