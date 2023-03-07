На тлі масових антиросійських санкцій, пов'язаних з вторгненням РФ в Україну, Центробанк країни-агресора продовжив обмеження на зняття готівкової іноземної валюти.
Як повідомляє російський "Інтерфкс", обмеження продовжено до 9 вересня 2023 року. При цьому валютні перекази без відкриття рахунку та через електронні гаманці видаються в рублях.
У разі, якщо валютний рахунок або вклад було відкрито до 9 березня 2022 року, з нього можна зняти суму до $10 тис.або еквівалент у євро. Інші кошти як і раніше можна отримати тільки в російських рублях.
"Банк Росії зберігає обмеження по готівковій валюті у зв'язку з чинними проти нашої країни санкціями, які забороняють вітчизняним фінансовим інститутам купувати готівкову валюту західних країн", - йдеться в повідомленні ЦБ РФ.
Банки можуть продавати громадянам долари і євро, що надійшли в їх каси з 9 квітня 2022 року.
Юрособи-нерезиденти отримати готівкові долари, євро, фунти та ієни не можуть.
Юрособи-резиденти можуть до 9 вересня 2023 року, готівкову валюту на витрати на відрядження, але не більше $5 тис.або еквівалент в євро, фунтах стерлінгів, японських ієнах.
Падіння російської економіки
Практично відразу після нападу Україну російський центробанк оголосив про заборону на покупку готівкової валюти. Заборону було впроваджено 9 березня 2022 року.
У квітні 2022 року російським банкам дозволили продавати готівкову валюту, але з певними обмеженнями.
27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.
До кінця 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.
Станом на січень 2023 року прибуток російських банків впав у 12 разів. Кредитні організації РФ завершили 2022 рік зі значними збитками.
У січні 2023 року був зафіксований рекордний дефіцит держбюжету РФ.
У січні найбільші експортери скоротили продажі валютної виручки на Московській біржі до 10 млрд доларів. Приплив валюти на ринок впав на 36% порівняно з груднем (15,7 млрд доларів) і вдвічі, якщо порівнювати з січнем-2022