Міжнародні резерви зменшуються четвертий місяць поспіль: в НБУ озвучили причини

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України у травні зменшилися на 5,2% і станом на 1 червня склали 45,7 мільярда доларів. Про це повідомили у Національному банку.

Зазначається, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів. При цьому, як зазначає регулятор, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів достатній для збереження стійкості валютного ринку.

На валютні рахунки уряду в НБУ в травні надійшло 599,2 млн дол., у тому числі 498,8 млн дол. – через рахунки Світового банку та 100,4 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП.

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 126,2 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 274,9 млн дол.

Чистий продаж валюти національним регудятором зменшився на 12,4% – Нацбанк в травні продав на валютному ринку 3,1345 млрд дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту", - зазначили в НБУ.

Золотовалютні резерви України – останні новини

В квітні міжнародні резерви України зменшилися на 7,3% і станом на 1 травня становили 48,2 млрд доларів.

Упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% - до 57,3 мільярда доларів, що на той момент стало найвищим показником за всю історію незалежної України.

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