Міжнародні партнери України вже продемонстрували готовність використовувати Prozorro.

Уряд України працюватиме над тим, щоб державна система публічних закупівель Prozorro стала обов’язком інструментом для проведення закупівель на товари, послуги чи роботи, які фінансуються донорськими чи міжнародними організаціями.

Про це повідомила прес-служба Мінекономіки. "Ми прагнемо досягти того, аби всі закупівлі за кошти іноземних донорів обов’язково відбувалися через систему Prozorro й не мали лімітів. Для міжнародних організацій перевага у тому, що Prozorro — чи не єдина платформа, яка працює як "конструктор". Гнучкі підходи дозволяють кожному донору користуватися системою за своїми правилами. Потрібно лише задати необхідні параметри: чи потрібна попередня кваліфікація учасників, чи є потреба у проведенні аукціону та інші", – написала перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко в авторській колонці для видання Barron’s.

За її словами, міжнародні партнери України вже продемонстрували готовність використовувати Prozorro. Так, Світовий банк підтвердив, що ця система повністю відповідає правилам організації.

Відео дня

"Крім цього, чотири фінансові організації — Банк розвитку Ради Європи (CEB), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Світовий банк домовились застосовувати спільний підхід до закупівель в Україні. У меморандумі, який вони підписали, передбачене використання Prozorro для малих тендерів, які не перевищують порогових значень у 130 тисяч євро для товарів і послуг і 5 мільйонів євро для робіт у проектах, що фінансуються цими організаціями", – йдеться в повідомленні.

Закупівлі через Prozorro: останні новини

За словами народного депутата Ярослава Железняка, з 22 по 27 жовтня в системі "Прозорро" оприлюднено 75 тис. повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн.

Зокрема, на ремонти доріг проведено тендери на 3,69 млрд грн, тобто 24% від усіх закупівель. Депутат зазначив, що ця ситуація є дещо аномальною, оскільки в останні місяці на дороги виділялося у середньому 10% від загального обʼєму закупівель. Правда, є пояснення: це сталось завдяки збігу у часі кількох великих тендерів.

Вас також можуть зацікавити новини: