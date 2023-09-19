Примітно, що "Укрексімбанк" є найзбитковішим банком України.

Державний "Укрексімбанк", який за підсумками минулого року став найзбитковішим банком України, закупив послуги прибирання з очікуваною вартістю у 41 млн грн. Перемогу в тендері здобула компанія, що має ознаки фіктивності.

Таких висновків дійшли аналітики платформи великих даних VKURSI, детально проаналізувавши досьє компанії-переможця. Результати цього дослідження аналітики ексклюзивно надали УНІАН.

Умови тендеру

У тендері на порталі Prozzoro від 17 серпня 2023 року "Укрексімбанк" замовляв прибирання приміщень і територій протягом двох років (з жовтня 2023 року по вересень 2025 року). У переліку значилось 52 об'єкти в різних регіонах України, серед яких зокрема один об'єкт, розташований у тимчасово окупованому Маріуполі – вул. Бахчиванджи, 5 корпус 1.

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Окрім того, у тендерній документації замовник прописав специфічні вимоги. Так, вимагали, щоб у штаті компанії був тракторист з посвідченням та протоколом проходження навчання згідно НПАОП 01.0-1.02-18 Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві. Як пояснили замовники, тракторист їм потрібен для того, аби прибирати сніг взимку.

Від потенційних учасників тендеру також вимагали підтвердити, що вони раніше надавали послуги з прибирання за договорами (не менше 3-х) щонайменше у 22 областях України. Причому в кожній області мало бути не менше двох адрес, за якими надавалися послуги.

Участь у тендері взяли п'ять компаній, однак, як видно з інформації на Prozorro, вони скаржилися на дискримінаційність вимог, які могли прописати саме під конкретного учасника.

"Враховуючи розгалужену систему розташування відокремлених структурних підрозділів (філій, відділень) Банку по областях України, Банк, з метою отримання послуг з прибирання належної якості, передбачив у тендерній документації вимоги до учасників на підставі яких учасники мають підтвердити наявність досвіду та достатню територіальну розгалуженість представництв учасників", – поясняли свою вимогу в "Укрексімбанку".

Переможець тендеру

Перемогу у тендері одержала компанія ТОВ "Еверест Інжиніринг", яка запропонувала найнижчу ціну на послуги – 31,5 млн. У лютому 2023 року вона вже перемогла у тендері з "Укргазбанком" також на надання послуг прибирання на 16,5 млн грн.

За даними VKURSI, раніше засновником компанії був громадянин Казахстану Ораз Імангазієв, але його замінив Олег Рябошапка. Тоді ж, на початку 2023 року, компанія змінила й основний КВЕД з 52.10 "Складське господарство" на 81.22 "Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів". Загалом компанія має 46 різноманітних КВЕДів. Також змінили розмір статутного капіталу з 200 грн до 40 тис. грн. На думку аналітиків VKURSI, ймовірно, все це відбулося якраз напередодні тендеру з "Укргазбанком". Також раніше компанія називалася ТОВ "Торговий Будинок Еверест".

Керівником компанії був Усманов Рінат Абдуллович, який також є чинним або колишнім керівником ще 10 фірм, які пов'язані з Оразом Імаргазієвим та мають різноманітні КВЕДи: торгують тютюновими виробами, займаються будівництвом, комп'ютерним програмуванням чи оптовою торгівлею залізними виробами.

Сам Ораз Імангазієв має зв'язки з 52 компаніями:

у 8 він фігурує як засновник;

у 44 – має попередні зв'язки (попередній засновник, бенефіціар).

Статутний капітал більшості компаній складає лише 200 грн. Також велика частина компаній зареєстрована за однією адресою – Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10-Г. У 7 компаній був чи досі є директором Рамберлін Асилхан. Діяльність компаній максимально різна: від рекламних агентств до роздрібної торгівлі рибою.

Як зазначає VKURSI, інші компанії, з якими пов'язаний Ораз Імангазієв також фігурували у ЗМІ у доволі скандальних публікаціях. Наприклад:

ТОВ "Елсідо Юніон" зараз займається оптовою торгівлею хімічними продуктами. У 2021 році засновником компанії став Євген Соколко, статутний капітал змінився з 200 грн на 800 тисяч грн. Тоді компанія мала КВЕД 52.24 "Транспортне оброблення вантажів". У березні 2023 року міська рада Ківерців, що на Волині, замовила у цієї компанії спеціалізовану техніку для комунальних підприємств на загальну суму 21,34 млн грн. При чому закупівля була проведена без використання електронної системи, а у специфікації не вказана марка техніки, технічні характеристики, виробник.

ТОВ "ОВО Розвиток" у 2021 році змінило КВЕД з діяльності вебпорталів на роздрібну торгівлю, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Тоді ж виріс і статутний капітал з 200 грн до 600 тис. грн. Засновником підприємства стало ТОВ "Київ Овочі", а кінцевими бенефіціарами стали Мелкумов Роман Миколайович, Зіняков Степан Олегович та Федорів Андрій Володимирович. Компанії належить торгова марка "OVO". Наприкінці 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія замовляла обіди для благодійної допомоги ЗСУ, але так і не виплатила кошти за ці обіди виробнику. Компанія-виробник ТОВ "Щасливий Лось" також говорила про те, що більшість обідів, які вони виготовили, залишилися лежати на складах і так і не поїхали до військових.

"Загалом, інші компанії Ораза Імангазієва працюють за одним патерном, всі мають статутний капітал у 200 грн і будь-який основний КВЕД, який згодом змінюють. Зі зміною КВЕДу завжди змінюється не лише статутний капітал, а також адреса компанії, засновник та директор", – зазначають розслідувачі VKURSI.

Ось кілька прикладів таких компаній:

ТОВ "Лестер Континент". У 2022 році змінило КВЕД з роздрібної торгівлі рибою на оптову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом. Статутний капітал з 200 грн виріс до 10 тис. грн. Новим засновником та директором став Касімов Фарход.

ТОВ "Байкар Груп". У 2020 році підприємство змінило КВЕД з торгівлі деревиною на торгівлю комп'ютерами, статутний капітал виріс з 200 грн до 10 тис. грн, а директором та засновником стала Дем'яненко Єфросинія Анатоліївна.

ТОВ "Торговий Дім Велвана". У 2022 році підприємство змінило діяльність з торгівлі металами на торгівлю продуктами харчування та рибою. Новим бенефіціаром та директором став Чертюк Олександр Володимирович. Статутний капітал виріс до 30 тис. грн.

ТОВ "Торгова Група Каштан". У 2021 році змінило діяльність з транспортного оброблення вантажів на оптову торгівлю тютюновими виробами. Новим бенефіціаром став Пернятін Юрій Вікторович, а статутний капітал виріс до 700 тис. грн.

"Проаналізовані дані свідчать про те, що компанія, яка перемогла у тендері має доволі сумнівну репутацію й ненадійний бекграунд, а її засновник створює численні фірми, які змінюють підписантів, КВЕДи та статутні капітали в залежності від потреб чи тендерів", – наголошують розслідувачі VKURSI.

Слід нагадати, що в серпні Національний банк України виписав два штрафи державному "Укрексімбанку" – на 3,051 мільйона гривень і на 400 тисяч. Перший стосувався неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, неналежного здійснення посиленої перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, та неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та незабезпечення налаштування окремих процесів у системі автоматизації фінмоніторингу. Другий стосувався порушень нормативно-правових актів НБУ щодо валютного нагляду.

Інші корупційні скандали

Як писав УНІАН, Київський госпіталь збирається відремонтувати фасад, дах і замінити вікна за півмільярда гривень. Всього з грудня 2022 року некомерційне підприємство КМДА "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" уклало контракти на 350 млн гривень.

Також ми розповідали, що Міноборони сплатило 650 млн фірмі екс-нардепа за сумнівні БПЛА, які не літають, або швидко падають. Фірма не змогла виконати умови контракту вчасно. На випробуваннях дрони продемонстрували мінімальну ефективність.

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