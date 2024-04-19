Меморандум передбачає підготовку нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи.

Цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проектів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проекти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідний меморандум було підписано з головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно.

"Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу", - зазначив Шмигаль.

У Міністерстві фінансів уточнили, що портфель нових національних інфраструктурних проектів може, серед іншого, включати інвестиції в дорожній сектор, модернізацію залізничних ліній та залізничних вузлів, енергетичний сектор, підвищення рівня цивільного захисту, а також захисту стратегічної національної інфраструктури та цифрової стійкості України, інфраструктуру охорони здоров'я.

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Також очікується, що сторони розроблять спільні проекти у наступних сферах:

забезпечення потреб у комунальних послугах, включаючи водопостачання та водовідведення, централізоване теплопостачання;

енергоефективний ремонт пошкоджених війною громадських будівель і приватних будинків;

відновлення, спрямоване на задоволення потреб у місцевій соціальній інфраструктурі, включаючи освітні заклади та інвестиції в інфраструктуру охорони здоров'я.

Співпраця України з ЄІБ

У вересні 2023 року президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр заявив, що Україна не може чекати на закінчення війни, аби почати відбудову.

За його словами, відновлення України має розпочатися зараз, і не варто чекати, поки закінчиться війна в країні.

У березні цього року стало відомо, що лідери ЄС сказали своє слово щодо зміни кредитної політики Європейського інвестиційного банку стосовно можливості європейського кредитора фінансувати оборонні проекти для України.

При цьому деякі уряди країн ЄС стурбовані тим, що фінансування оборони може зашкодити кредитному рейтингу ЄІБ і не вирішить проблему, яка полягає "не у відсутності фінансування, а в довгострокових контрактах".

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