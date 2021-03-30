В агентстві відзначили, що компанія отримала "стабільний" прогноз.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента НАК "Нафтогаз України "на рівні" B", з прогнозом"стабільний".

Про це йдеться в повідомленні Fitch.

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Зазначається, що рівняння рейтингів "Нафтогазу" з рейтингом України відображає міцний зв'язок компанії з державою.

"Підтвердження рейтингів відображає тривале зрівнювання рейтингів "Нафтогазу"з рейтингами України ("B"/" стабільний") згідно з рейтинговими критеріями Fitch для компаній, пов'язаних з державою", - йдеться в повідомленні.

Також в агентстві відзначили, що оцінюють автономний кредитний профіль "Нафтогазу" на рівні "B -", переважно відображаючи волатильність операцій після поділу (анбандлінга компанії), невизначеність щодо регулювання внутрішніх цін на газ і можливість стягнення дебіторської заборгованості при слабшій внутрішній економіці та валютних ризиках.

"Ми очікуємо, що ліквідність опиниться під тиском через очікувані високі капітальні витрати, оскільки "Нафтогаз" інвестує у свою ресурсну базу, щоб з часом зупинити зниження видобутку газу", - зазначив Fitch.

"Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Бредіхіна Ганна