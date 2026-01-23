ФОПи отримають допомогу через енергетичну кризу: Свириденко розповіла, про що йдеться

Заявку на виплати підприємці зможуть подати через портал "Дія".

Кабмін запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Уряд ухвалив пакет підтримки, який включає одноразові грошові виплати та нульові кредити на енергообладнання.

"ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах - заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн. Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника", - повідомила Свириденко.

Заявку підприємці зможуть подати через портал "Дія". Далі її верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти, які можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.

Також підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Прем’єрка зазначила:

"Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7-9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту - до 10 млн гривень".

Допомога під час енергетичної кризи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кожен працівник, задіяний в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів, отримає доплату у сукупному розмірі 60 тисяч гривень за січень-березень.

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, додаткові 20 тисяч гривень на місяць до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

