Жити в Європі буде дорожче: енергокриза розганяє інфляцію та б’є по економіці

У квітні інфляція в провідних країнах Європи знову пішла вгору на тлі різкого подорожчання енергоносіїв, спричиненого загостренням ситуації на Близькому Сході.

Як пише The Wall Street Journal, зокрема, у Німеччині споживчі ціни зросли на 2,9% у річному вимірі – це вище за березневі 2,8% і найвищий рівень із початку 2024 року. В Іспанії інфляція прискорилася ще сильніше – до 3,5%, що стало максимумом приблизно за рік.

Основним чинником зростання цін залишається енергетика: витрати на паливо та електроенергію суттєво підскочили і потягнули за собою інші категорії товарів і послуг. У Німеччині, зокрема, ціни на енергоносії зросли більш ніж на 10% у річному вимірі, що стало найбільшим стрибком із часів енергетичної кризи 2023 року.

Відео дня

Аналітики пов’язують це з ризиками для постачання нафти, зокрема через напруження навколо Ормузької протоки. На цьому тлі ціна на нафту марки Brent перевищила 110 доларів за барель, що посилило інфляційний тиск.

Експерти попереджають: якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться, інфляція може перевищити 4% у найближчі місяці. За оцінками ЄЦБ, кожне підвищення цін на нафту приблизно на 14% додає близько 0,5 відсоткового пункту до загального рівня інфляції. У довшій перспективі, за песимістичним сценарієм, пік інфляції може наблизитися до 4,8% у 2027 році, що означатиме тривалий період високих цін і тиску на купівельну спроможність населення.

Як пише Blomberg, на тлі прискорення інфляції економіка єврозони вже демонструє ознаки охолодження. За підсумками першого кварталу 2026 року ВВП регіону зріс лише на 0,1% у квартальному вимірі, що нижче за очікування аналітиків на рівні 0,2%. При цьому динаміка залишається нерівномірною: Іспанія показала найкращий результат серед великих економік (+0,6%), Німеччина – помірне зростання (+0,3%), тоді як економіка Франції фактично зупинилася.

Опубліковані дані охоплюють лише початковий етап загострення на Близькому Сході, тож повний ефект енергетичного шоку ще не відображений у статистиці.

У таких умовах перед Європейським центральним банком постає складна дилема: стримувати інфляцію підвищенням ставок або підтримувати економіку. Ринки вже закладають імовірність подальшого підвищення ставок упродовж року, однак це може додатково вдарити по зростанню. Опитування бізнесу свідчать, що активність у приватному секторі у квітні вперше з 2024 року почала скорочуватися, а інфляційні очікування компаній і домогосподарств зростають.

Європейські уряди вже переглядають свої прогнози. Зокрема, Німеччина знизила очікуване зростання на 2026 рік удвічі – до 0,5%, тоді як Франція та Італія також погіршили свої оцінки. У Франції додатковий тиск створює слабкий внутрішній попит і торгівля, а уряд попереджає про багатомільярдні втрати бюджету через війну. В Італії, попри незначне зростання, повільніші темпи економіки можуть ускладнити контроль за державними фінансами.

Економіка країн світу - інші новини

: Різке зростання цін на енергоносії, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану, посилює тиск на уряди європейських країн, змушуючи їх шукати способи підтримати домогосподарства та бізнес. При цьому обмежені можливості державних фінансів у деяких великих економіках означають, що масштаби допомоги можуть бути меншими, ніж після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді уряди витратили сотні мільярдів євро на субсидії та інші програми підтримки.

Вас також можуть зацікавити новини: