12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів.

Якщо в Україні будуть реалізовані ризики серйозної інфляції, це вдарить по всьому населенню.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Якщо ризики будуть реалізовані, то інфляція вдарить по всьому населенню, але найбільший удар від інфляції відчують ті, хто має мінімальні доходи, в тому числі отримує соціальну допомогу і мінімальні заробітні плати", - повідомив він.

Разом з тим Устенко зазначив, що зараз влада розглядає різні варіанти підтримки населення в разі швидкого зростання цін на споживчі товари, проте жоден з них не стосується того досвіду, який використовувався за часів Радянського Союзу, адже тоді головною проблемою був дефіцит товарів, а зараз – тільки можливе різке зростання цін на них.

"Можливий варіант підтримки населення через пряме субсидування, як це зараз відбувається з комунальними послугами. Можливо, як допомога через канал системи "Дія". Можливо, через існуючу в США аналогічну систему "food stamps". Її неправильно трактують просто як "картки". Тому що це - не картки. Це даються кошти найбільш вразливим верствам населення, які можуть бути витрачені на придбання харчів. Зараз це все предмет обговорення", - пояснив він.

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При цьому Устенко підкреслив, що будь-яка країна, з точки зору економічної політики, живе в межах бюджетних обмежень. Для того, щоб ефективно використовувати кошти платників податків треба концентрувати допомогу на тій групі населення, яка відноситься до найбільш вразливої.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі й на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Продуктові картки в Україні:

11 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що в офісі президента обговорюють можливість введення в Україні талонів на харчування.

Талони на харчі отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія".

Що можна буде купити на продуктові картки:

Продуктові картки діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:

гречка;

цукор;

макарони;

пшеничне борошно;

молоко пастеризоване 2,5%;

пшеничний батон;

хліб житньо-пшеничний;

курячі яйця;

м'ясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Хто отримає талони на їжу:

Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення. За різними підрахунками, на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги.

Комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців.

У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні:

За оцінками експертів, введення продуктових талонів обійдеться 50 млрд гривень. Експерти припускають, що інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Також є побоювання, що ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, яке є основним платником податків.