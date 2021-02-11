За словами прем'єра, взаємне визнання електронних довірчих послуг може відбутися вже в найближчі роки.

Інтеграція в цифровий ринок ЄС є метою України, а взаємне визнання електронних довірчих послуг може відбутися вже в найближчі роки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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"Наша мета-це інтеграція в цифровий ринок ЄС. І ми розраховуємо на взаємне визнання електронних довірчих послуг у найближчі роки", - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що Єврокомісія надає послідовну підтримку урядовим ініціативам, зокрема, сприяє розвитку електронного урядування в Україні.

Що цьому передувало

За словами віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, інтеграція України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу призведе до зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України.

У грудні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлену дорожню карту інтеграції України в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу, яка є інструментом підготовки до отримання державою режиму внутрішнього ринку з Євросоюзом.

Згідно з дослідженням Міністерства цифрової трансформації, українського Центру європейської політики та Центру аналізу міжнародної торгівлі при Київській школі економіки, досягнення високого рівня цифровізації та регуляторного зближення з ЄС може збільшити обсяги експорту товарів з України до Євросоюзу на 11,8-17%, обсяги експорту послуг – на 7,6-12,2%. У свою чергу, імпорт товарів з ЄС може збільшитися на 17,7 – 27,7%, імпорт послуг-на 5,7-9,1%.

"Дія": що відомо про проект

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія 2.0". Оновлена версія додатка містить наступні документи: свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, техпаспорту та автострахування, які були ще в старій версії.

Також мобільний додаток відображає актуальне місце реєстрації проживання згідно з паспортом або свідоцтвом про народження.

Крім того, за допомогою оновленого додатка можна перевірити наявність штрафів та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги з виконавчого провадження щодо фізособи-боржника, передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію та подати заявку на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави.

У січні 2021 року Федоров анонсував 6 цифрових проектів, які планується запустити в першому кварталі 2021 року.

Зокрема, це електронний підпис у Додатку "Дія", функції зміни реєстрації місця проживання, повідомлення про початок виконання робіт та введення в експлуатацію будівельних об'єктів класу CC2 та СС3, автоматичної (без посередника) реєстрації послуг для бізнесу, а саме фізосіб-підприємців, а також електронний медичний висновок у системі eHealth та переведення в "Дія" послуг кабінету платника податків.

Уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши сервісу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

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Автор: Павло Степанець