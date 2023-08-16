Зниження ставок може призвести до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комерційних банків порівняно з програмою "єОселя".

Комерційні банки можуть до кінця року знизити ставки за іпотечними кредитами, якщо Національний банк продовжить зниження облікової ставки, що вплине на іпотеку в Україні.

Таку думку висловила перша заступниця правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва у коментарі, переданому УНІАН. Експертка вважає, що до кінця року розмір облікової ставки НБУ може знизитися щонайменше до 20%, що мотивуватиме комерційні банки не лише поновлювати власні іпотечні програми, а й зробити їх більш привабливими для потенційних клієнтів.

"Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. В разі, якщо розмір облікової ставки буде знижений, як мінімум, ще на 2%, то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5-5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою "єОселя", а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості", - зазначила Дмітрієва.

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За її словами, загальні обсяги наданих кредитів за понад рік повномасштабної війни в дев’ять разів менші, аніж за 12 місяців, що передували вторгненню. При цьому майже 100% нових кредитів було видано на придбання житла на вторинному ринку. За власними іпотечними програмами банки видали менш як 250 іпотечних кредитів.

"Після старту програми "єОселя" вже було видано понад 2 тис. кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у 8 разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків. Таким чином можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі", - сказала Дмитрієва.

Експертка зазначила, що ефективність програми "єОселя" після перезапуску з 1 серпня залежатиме від залучення постійних джерел фінансування, адже "фінансова аритмія", яка спостерігалася від самого початку дії програми, не сприятиме зростанню попиту.

Дмитрієва нагадала, що із січня по кінець травня через брак коштів реалізація програми була призупинена. А станом на червень кредитування відновилося завдяки додатковому фінансуванню з відкритого ринку, проте залученого ресурсу може вистачити лише на 5-6 тисяч кредитних угод, чого явно недостатньо для пожвавлення ринку.

Іпотека під час війни

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Нацбанк вперше з минулого літа знизив облікову ставку - з 25% до 22%. Цьому сприяли стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку.

З 1 жовтня 2022 року в Україні запрацювала державна програма доступної іпотеки "єОселя", яка передбачала можливість взяти іпотечний кредит під пільгові 3% річних для чотирьох категорій громадян – військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.

21 грудня 2022 року програму "єОселя" запустили в застосунку "Дія".

Банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні - 7,5%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в Києві та Київський області - 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% від загального обсягу), у Рівненській області - 10 договорів на 12,5 млн грн (7%), у Вінницькій області - 7 договорів на 9,8 млн грн (6%).

При цьому слід зазначити, що в січні 2023 року банками було видано 357 кредитів на загальну суму 449,5 млн грн, що значно перевищує показники лютого.

З 1 серпня цього року програма була розширена – відтепер позику під пільгові 7% можуть отримати усі українці, які не мають власного житла чи житла, більшого за нормативну площу.

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