У Нацбанку також бачать високі ризики зростання гарантованого державою боргу.

Національний банк України прогнозує ризик недовиконання бюджету на 2021 рік в частині надходження доходів.

Про це сказано у звіті про фінансову стабільність, опублікованому регулятором.

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"Бюджет на 2021 рік, попри певні доопрацювання, побудований на оптимістичних припущеннях. Через це існує ризик недоотримання доходів (у тому числі в частині перерахування прибутку НБУ), що може зажадати внесення коригувань", - сказано в документі.

Планований дефіцит державного бюджету у 2021 році є значним: як в абсолютних (246,6 млрд грн), так і відносних показниках (близько 5,5% від ВВП). У НБУ відзначають, що здатність уряду його профінансувати безпосередньо залежить від доступу до позик на зовнішніх ринках і позик від міжнародних фінансових організацій. Чистий обсяг запозичень повинен становити 233,4 млрд грн, з яких 55% - ОВДП.

"Залучення таких значних ресурсів на внутрішньому ринку малоймовірно без повернення іноземних портфельних інвесторів. НБУ неодноразово підкреслював, що не планує вдаватися до непрямого фінансування дефіциту бюджету шляхом збільшення портфеля державних цінних паперів", - сказано у звіті.

У Нацбанку також бачать високі ризики зростання гарантованого державою боргу. У прийнятому бюджеті граничний обсяг надання державних гарантій встановлено в сумі до 88,7 млрд грн. Це більш ніж втричі перевищує ліміт, передбачений Бюджетним кодексом, і може призвести до істотних витрат за такими зобов'язаннями в наступних бюджетних періодах, наголошується у звіті.

"Значний дефіцит бюджету другий рік поспіль обумовлений необхідністю підтримки економіки в умовах пандемії. Для цього варто зробити фокус на цільових і відносно невеликих за обсягом програмах підтримки населення і бізнесу - наданні компенсацій малому і середньому бізнесу, портфельних гарантій, доступних кредитів за програмою 5-7-9", - повідомили в Нацбанку.

Крім того, в НБУ підкреслили, що без співпраці з МВФ ризики фінансування бюджету залишатимуться високими. Так, за даними регулятора, у 2021-2022 роках Україні необхідно буде заплатити понад 17 млрд дол. за державним та гарантованим державою боргом в іноземній валюті, що еквівалентно близько 65% міжнародних резервів станом на початок грудня.

"Накопичений обсяг резервів у поєднанні з плаваючим курсоутворенням створюють певний запас міцності. Однак, щоб не допустити появи значних дисбалансів і витрачання резервів, Україні потрібно зберігати постійний доступ до кредитів міжнародних фінансових організацій і зовнішніх приватних ринків капіталу", - йдеться в документі.

Відзначається, що в грудні Україна отримала 670,2 млн дол. від додаткового розміщення єврооблігацій і 623,5 млн євро за програмою макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, які були спрямовані до бюджету. Подальші надходження будуть традиційно залежати від виконання Україною своїх зобов'язань в частині проведення реформ.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Згідно з опитуванням НБУ, банки в Україні зберігають позитивні очікування щодо перспектив кредитування в наступному році: близько 80% респондентів очікують збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців.

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Автор: Катерина Жирій