Наступний перепис населення буде можливо проводити тільки після закінчення війни.

Україна може провести перепис населення не раніше 2028 року, поділився в інтерв'ю LIGA.net керівник Державної служби статистики Арсен Макарчук.

Він пояснив, що за законом наступний перепис населення може відбутися після того, як в країні завершиться війна. Окрім того, треба дати певний час, щоб люди змогли повернутися до своїх домівок, а також щоб відбулася часткова мобілізація, змінився ринок праці тощо.

"Ми вважаємо, що такий перехідний період займе щонайменше півтора-два роки після досягнення стабільної безпекової ситуації", - зазначив Макарчук.

Саме тому він й припустив, що, ймовірно, раніше 2028 року перепису населення проводити країна не буде.

"Тому реалістично перепис населення можливий не раніше 2028 року, а загальне вікно – 2028-2029 роки", - додав він.

Також Макарчук нагадав, що Держстат готувався до проведення перепису населення в 2023 році. Вже розроблений план, підготовлені методологічні матеріали та є певні напрацювання.

"Ми точно не починаємо з нуля, але з 2022 до 2028 року суттєво змінюється доступність і якість даних", - зауважив Макарчук.

Тому, наступний перепис населення будуть проводити в іншому форматі. Зокрема, він відбудеться без паперових форм і масового обходу домогосподарств.

Держстат орієнтується на сучасну практику: комбіновані переписи, де основою є державні реєстри, тоді як в домогосподарствах збирається лише те, чого немає в реєстрах.

"Деякі країни вже проводять повністю реєстрові переписи без опитування людей. До 2028 року ми однозначно будемо використовувати реєстри, а вже протягом найближчих років визначимо – це буде комбінований чи повністю реєстровий формат", - пояснив очільник Держстату.

Востаннє перепис населення в Україні проводили в 2001 році й на той час населення країни становило 48,46 млн осіб. Згодом станом на 1 грудня 2019 року чисельність населення без тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, за даними, становило 37,29 млн осіб.

Аналітики Forbes Україна зробили припущення, що на вільній території України залишилося близько 30,5 млн громадян.

Раніше УНІАН повідомляв, що директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова вважає, що наразі на підконтрольних Україні територіях проживає близько 28-30 мільйонів людей. Лібанова додала, що в країнах Євросоюзу наразі проживає приблизно 4,3 млн українців та ще близько одного мільйона - в таких країнах, як Велика Британія, США, Канада, Латинська Америка тощо. Демограф зазначила, що порахувати кількість населення на окупованих територіях набагато важче.

Також ми писали, що Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування в жовтні цього року, щоб дізнатися, як українці оцінюють майбутнє своєї країни через 10 років. 56% опитаних вірять в те, що Україна стане процвітаючою державою у складі Євросоюзу, тоді як 31% респондентів відповів, що в країні через цей час буде зруйнована економіка, а також її чекає великий відтік людей. Примітно, що в опитуванні, яке проводилося в травні-червні у українців були менш оптимістичні настрої, ніж зараз.

