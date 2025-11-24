Донедавна літаки базувалися на Далекому Сході.

Російські окупанти перекинули з Далекого Сходу ближче до кордонів України одразу 16 бомбардувальників Ту-22М3. Ці літаки є носіями крилатих ракет Х-22 та Х-32.

Про це з посиланням на дані моніторингових каналів повідомляє "Мілітарний". Зазначається, що бомбардувальники перекинули на аеродром "Оленья", який розташований в Мурманській області Росії, приблизно за 1800 кілометрів від українського кордону.

Видання зазначає, що для літаків Ту-22М3 із навантаженням 12000 кілограмів максимальний бойовий радіус становить 2410 кілометрів. Водночас ракети Х-22 та Х-32, які ці бомбардувальники несуть, мають дальність у 300-1000 км, залежно від модифікації.

Спочатку моніторингові ресурси фіксували перекидання 9 літаків. Однак потім це число зросло до 16, йдеться в матеріалі.

"Це може свідчити про підготовку росіянами масованого ракетного удару, в якому можуть застосувати ракети Х-22/Х-32. Через велику висоту польоту та швидкість ці ракети є складною ціллю для протиповітряної оборони. Попри низьку точність вони мають велику бойову частину, яка може завдати значних руйнувань", – пояснюють автори.

Зазначається, що минулого разу ворог застосовував ці літаки для ударів по українських містах 2 серпня 2025 року. Тоді ворожа ракета атакувала Миколаїв, було зруйновано кілька приватних будинків.

Що відомо про ракети Х-22 та Х-32

Російська ракета Х-22 є надзвуковою протикорабельною ракетою повітряного базування великої дальності. Вона споряджена фугасно-кумулятивною проникаючою бойовою частиною, вага якої становить 960 кілограмів.

Ракета може долати відстань до 300 км, і більшу частину шляху вона летить на траєкторії на висоті в понад 22 кілометри. Завдяки дворежимному рідиннопаливному реактивному двигуну Х-22 може розвивати швидкість на рівні 3,5–4,6 Маха.

Водночас ракета Х-32 є глибокою модернізацією ракети Х-22. Розробляти її почали ще наприкінці 80-х, однак на озброєння РФ її прийняла лише наприкінці 2016 року, розповідає "Мілітарний".

Корпуси ракет однакові, але у модернізованій версії зменшена бойова частина і збільшені паливні баки. Вона може розвивати швидкість на рівні 3,5–4,6 Маха і долати відстань у 600–1000 кілометрів.

Атаки РФ по Україні

19 листопада російські загарбники завдали масованого удару по Україні. Ворог застосував як дрони, так і крилаті ракети. За даними ДСНС України, в Тернополі внаслідок атаки загинули понад 30 осіб, зокрема діти. Шестеро людей, серед яких одна дитина, досі вважаються зниклими безвісти.

У вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям варто бути дуже уважними до тривог "цими днями і тижнями". Він зазначив, що ворог не зменшить тиск на українців. Така заява пролунала на тлі активізації переговорів щодо миру.

