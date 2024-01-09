Деякі воїни купують собі амуніцію преміум-класу, яка, на їхню думку, краще відповідає умовам виконання завдань служби, зазначив народний обранець.

Очільник комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич пояснив, чому військові самі купують собі потрібні речі для війни проти російських загарбників.

Така ситуація була характерна для перших місяців широкомасштабного вторгнення, оскільки армія щодня збільшувалася на тисячі осіб, і запаси Міноборони України не покривали потреби добровольців, тому велику допомогу надавали волонтери, розповів нардеп в інтерв'ю "РБК-Україна".

"З приводу нарікань на відсутність прицілів, гвинтівок, бронежилетів, аптечок такою інформацією не володію, хоча щомісяця відвідую бойові підрозділи Сил оборони", - заявив він.

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За словами політика, подібні випадки частково були спровоковані людським фактором. "Прикро і соромно про це говорити, але, як стало відомо, особи з-поміж колишніх посадових осіб МОУ підозрюються в закупівлі неякісних бронежилетів і турнікетів для українських військових. Наскільки винні фігуранти цих справ, про які повідомляють ЗМІ або інші посадові особи, визначить суд. Але це той випадок, коли говорять, що відчуваєш іспанський сором", - підкреслив Завітневич.

Народний обранець стверджує, що щодо купівлі одягу військовими необхідно розбиратися в кожному конкретному випадку окремо. "Знаю приклади, коли військовослужбовці самостійно купують собі амуніцію, так би мовити преміум-класу, яка, на їхню думку, краще відповідає умовам виконання завдань військової служби. До речі, ви самі можете зараз спробувати придбати, скажімо, військові берці і переконатися, що є пропозиції від 2 до 12 тисяч гривень", - сказав співрозмовник.

Голова комітету додав, що той варіант військової форми, якою забезпечені українські військовим, не гірший за речі, які мають їхні колеги з держав-членів НАТО.

Військова амуніція в центрі уваги - що варто прочитати

У мережі часто з'являється інформація, що українські воїни самі купують собі потрібні речі, або ж їм надають їх волонтери.

Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що на складах достатньо спорядження та озброєння для бійців. Чиновник підкреслив, що Україна щодня витрачає на сектор безпеки й оборони 5 мільярдів грн.

Варто зазначити, що влада хоче додатково мобілізувати 450-500 тисяч громадян. Військово-політичного оглядача Олександра Коваленка вважає, що цей процес може розтягнутися на рік.

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