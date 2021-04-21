За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такий механізм надання допомоги запрацює з січня 2022 року.

Кабінет Міністрів України в ході сьогоднішнього засідання схвалив постанову, яка затверджує порядок надання фінансової допомоги малозабезпеченим родинам на відкриття власного бізнесу з метою набуття економічної самостійності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову "Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей" було прийнято без обговорення.

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Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, такий механізм надання допомоги запрацює з січня наступного року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, головним механізмом стимулювання громадян до повернення на ринок праці є надання безвідсоткової поворотної одноразової допомоги, яка надаватиметься непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпечених родин для закупівлі обладнання та матеріалів з метою організації власного бізнесу.

Порядок надання такої допомоги передбачає подання непрацюючою працездатною особою з числа членів малозабезпечених родин, яка виявила бажання вести підприємницьку діяльність, заяви та самостійно розробленого бізнес-плану до центру зайнятості. Рішення про надання фінансової допомоги приймає спеціальна комісія.

У разі позитивного рішення, людина, яка подала заяву, повинна протягом 30 днів створити юрособу або зареєструватися як фізособа-підприємець, в іншому випадку допомога не надається.

Також людина повинна подати рахунок-фактуру на закупівлю необхідного обладнання і матеріалів, і договір з постачальником таких матеріалів. Оплата витрат на обладнання та матеріали проводиться регіональним центром зайнятості.

Розірвання договору та повернення фінансової допомоги відбувається, якщо людина не подала відповідні документи, не здійснює підприємницьку діяльність після отримання допомоги або має заборгованість зі сплати податків, зборів або ЄСВ більш як три місяці.

Фінансова допомога є поворотною і повертається підприємцем протягом 30 днів з моменту закінчення трирічного терміну з дати її отримання. При цьому сума допомоги зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ, а якщо сума таких податків перевищує розмір наданої допомоги, вона не повертається.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Рада виконавчих директорів Світового банку прийняла рішення про надання Україні позики в розмірі 300 млн доларів для посилення захисту малозабезпечених сімей.

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Автор: Катерина Жирій