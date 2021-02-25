У 2020 році впали інвестиції в авіаційну галузь та сферу культури й розваг.

За підсумками 2020 року капітальні інвестиції в Україні обвалилися на 38,2%. При цьому, за минулий рік освоєно 419,837 млрд грн капітальних інвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і зони проведення ООС).

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

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У четвертому кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним кварталом 2019 року зниження капінвестицій склало 42,9%, у третьому - 36,2%, у другому - 34,4%, у першому кварталі - 35,5%.

Найзначніше скорочення капінвестицій у 2020 році у порівнянні з 2019 роком було зафіксовано в Херсонській (на 67,3%), Закарпатській (на 58%), Київській (на 57%), Львівській (на 50,8%), Миколаївській (на 48%) та Івано-Франківській областях (на 45,3%). У Києві спад склав 36,3%.

У галузевому зрізі найзначніший обвал зафіксований в авіації - 75,9% і сфері культури, спорту і розваг - 71,1%. Також помітний спад стався в складському господарстві - 54,3%, оптовій торгівлі - 48,5%, охороні здоров'я -47,5%, сільському господарстві — 45,4%, освіті - 45,7%, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - 44,8%, промисловості-43,6%.

Разом з тим у сфері поштової та кур'єрської діяльності капінвестиції зросли в 7,3 раза.

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій. За підсумками минулого року їх частка склала 66,5% загального обсягу всіх вкладень.

Частка коштів місцевих бюджетів на рівні 10,4%, держбюджету - 8,7%, кредитів банків та інших позик - 6,7%, населення на будівництво житла - 4,9%, інвесторів-нерезидентів - 0,4%.

Зовнішньоторговельний баланс України

За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік зведений з дефіцитом в 3,633 млрд дол., що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік.

За оцінками Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2019 рік зведено з дефіцитом 12,117 мільярда доларів, що на 7% більше показника роком раніше.

Станом на 1 лютого 2021 року баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2020 рік був зведений з дефіцитом 1,677 мільярда доларів проти дефіциту в 12,5 мільярда доларів роком раніше.

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-грудень 2020 року був зведений з дефіцитом 255,5 млн дол. проти 3,689 млрд дол. за підсумками 2019 року.

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Автор: УНІАН