Дефіцит торгівлі товарами скоротився більш ніж у 2 рази, а профіцит торгівлі послугами зріс більш ніж у 2 рази.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2020 рік зведений з дефіцитом 1,677 мільярда доларів проти дефіциту в 12,5 мільярда доларів роком раніше.

Читайте такожВ Україні дефіцит держбюджету-2020 перевищив 200 мільярдів гривеньЯк повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період скоротився більш ніж у 2 рази - з 14,26 до 6,31 мільярда доларів.

Також повідомляється, що профіцит зовнішньої торгівлі послугами виріс більш ніж у 2 рази – з 1,75 мільярда доларів до 4,64 мільярда доларів.

Довідка УНІАН.

За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік зведений з дефіцитом в 3,633 мільярда доларів, що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік.

Водночас за оцінками Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2019 рік зведено з дефіцитом 12,117 мільярда доларів, що на 7% більше показника роком раніше.

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Автор: Катерина Жирій