Також, за словами президента, для ФОПів 1-ї групи передбачаються податкові канікули в разі посилення карантину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чотирьом мільйонам українцям, які мають податковий борг у межах 3 тисяч гривень, він буде анульований.

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Про це йдеться у відеозверненні президента, опублікованому в Facebook.

"Погашення податкового боргу майже 4 мільйони громадян, які мають податковий борг у 3060 гривень - це борг буде анульовано", - заявив він.

Крім того, за словами президента, для ФОПів 1-ї групи передбачаються податкові канікули в разі посилення карантину. "При посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб-підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ", - підкреслив глава держави.

Зеленський також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні. "Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття", - сказав Зеленський.

"Доступні кредити" для бізнесу

Президент зазначив, що малий і середній бізнес вже отримали понад 13 мільярдів гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

"Важливо, що програма "5-7-9" продовжиться і розширить свої можливості в цьому і наступному році", - додав глава держави.

"Ми дуже сподіваємося на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків", - підкреслив президент.

Зеленський також закликав громадян підтримувати улюблені кафе і ресторани, замовляючи у них доставку їжі. "Розкажіть в соціальних мережах про місця, де вам завжди смачно і де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином. І сьогодні, і на вихідних", - зазначив він.

Довідка УНІАН

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні дні, також заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів та інше.

Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

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Автор: Костянтин Гончаров