За прийняття закону проголосувало 319 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Верховна Рада в ході засідання прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Читайте такожЗеленський обговоривши зі Шмигалем можливі вчинки для ФОПів: хто і на що може розраховувати

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій" (№ 4439-д) проголосувало 319 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Що цьому передувало

1 січня 2021 року має розпочатися другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Зокрема, РРО або ПРОО будуть обов'язковими для платників єдиного податку II-IV груп "ризикових" сфер.

Йдеться про торгівлю ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагентствами.

Зокрема, 1 квітня 2021 року розпочнеться третій етап: застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для ФОП II-IV груп незалежно від видів діяльності.

4 листопада 2020 року Верховна Рада не прийняла за основу законопроект, який передбачає відстрочку на 1 рік касових апаратів для ФОП.

Доопрацьований законопроект Гетманцева №4313-д Верховна Рада також не підтримала.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій