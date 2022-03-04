Прем'єра "Бетмена" режисера Метта Рівза з Робертом Паттінсоном у головній ролі планувалася на 4 березня, проте в Росії вона не відбудеться.

У кінотеатрах Росії в повторний прокат запускають фільми" Брат"," Брат-2 "і шість частин франшизи"Три богатирі". Покажуть фільми замість запланованого раніше "Бетмена".

Про це повідомляти "Бюлетень кінопрокатника".

Повідомляється, що 24 березня на екрани вийдуть картини "Брат" і "Брат-2", а з 7 квітня в повторному прокаті стартує блокбастер "Салют-7" Клима Шименко . Також на екранах покажуть інші фільми компанії: "піжмурки", "Про виродків і людей", "морфій", "я теж хочу", "мені не боляче" і "Кочегар".

Крім цього, в прокат знову вийдуть анімаційні проекти студії "Млин": "Альоша Попович і Тугарин Змій", "Добриня Микитович і змій Горинич","Ілля Муромець і Соловей-Розбійник", шість частин франшизи "Три богатирі", а ще "Іван Княженко і сірий вовк".

Зазначимо, кіностудія Warner Bros., яка раніше планувала показати нового "Бетмена" в Росії, заявила про паузу співпраці з Росією. Таким чином новий "Бетмен" з Робертом Паттінсоном і Зої Кравіц в кінотеатрах РФ показаний не буде.

Крім того, через вторгнення Росії в Україну Walt Disney заявив про припинення співпраці з країною-агресором.

Нагадаємо, чоловік вибрав прем'єру "Бетмена" замість пологів дружини. Жінку засмутило рішення чоловіка, адже вона розраховувала на його підтримку в цей важливий день.