Робоча група, яка ініціювала декларацію, ставить за мету домогтися глобального визнання моряків ключовими працівниками.

В рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який розпочав роботу 25 січня в онлайн-форматі, буде офіційно представлена нова ініціатива Глобального морського форуму – Декларація Нептуна про добробут моряків і заміну екіпажів.

Робоча група, яка ініціювала Декларацію, має на меті домогтися глобального визнання моряків ключовими працівниками, надавши їм ранній доступ до вакцинації від коронавірусу, а також запровадження урядами «протоколів охорони здоров'я золотого стандарту» для заміни екіпажів, повідомляє на своїй Facebook-сторінці Асоціація "Всеукраїнське Об'єднання Крюінгових Компаній".

Перед тим група міжнародних інвесторів на чолі з Fidelity International, які керують активами на суму понад 2 трлн доларів, звернулась до ООН з закликом вирішити кризу заміни екіпажів. Оскільки в деяких регіонах розпочалася боротьба з новим штамом коронавірусу, інвестори висловили стурбованість тим, що криза крюінгу (послуг управління екіпажем суден), спричинена пандемією і блокуваннями, не може бути вирішена судноплавною галуззю самостійно.

А тим часом поки світові лідери вирішують глобальні питання захисту моряків, українські моряки 25 січня вийшли на всеукраїнську акцію протесту проти корупції у сфері морських перевезень і складної системи дипломування. Головні вимоги протестувальників - відставка міністра інфраструктури України Владислава Криклія та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова. Також моряки вимагають спрощення системи дипломування. Як розповіли учасники протесту, для складання іспитів потрібні великі суми грошей. Відомі випадки, коли морякам не давали скласти необхідні іспити без хабаря у розмірі 4-8 тис. євро.

Криза, спровокована Мінінфраструктури на чолі з Владиславом Криклієм, може ще більше загострити проблеми морської галузі в усьому світі. Адже наразі Україна входить до п'ятірки держав світу за кількістю моряків, які працюють на суднах під іноземними прапорами.

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Автор: УНІАН