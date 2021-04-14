Coinbase проведе прямий лістинг на біржі Nasdaq 14 квітня.

Вперше в історії курс біткоїна перевищив $64 тис. напередодні лістингу найбільшої в США криптовалютної біржі Coinbase.

Про це свідчать дані CoinDesk.

Читайте такожЦіна біткоїна оновила історичний максимум

Станом на 9:30 середи, 14 квітня, курс криптовалюти становив $64 349. На піку за день криптовалюта торгувалася по $64 627. За добу криптовалюта подорожчала на 5,15%.

Станом на 10:23 за Києвом курс біткоїна становив $64 601.

Coinbase проведе прямий лістинг на біржі Nasdaq 14 квітня. Капіталізація компанії очікується на рівні приблизно $100 млрд.

Вихід Coinbase на біржу - одна з найяскравіших ознак зростаючого прийняття криптовалют на Уолл-стріт.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала лише кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко