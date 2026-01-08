Долар і євро в Україні побили нові історичні рекорди: офіційний курс валют на 9 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,17 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 9 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,99 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 8 січня - 42,72 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,17 гривні за один євро, тобто гривня втратила 25 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 8 січня – 49,92 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,08/43,11 грн/дол., а євро - 50,31/50,33 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 8 січня зріс на 35 копійок і становив 43,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав також на 35 копійок і становив 50,50 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 42,50 гривні, а євро - за курсом 49,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України зріс на 30 копійок і становив 43,10 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,50 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 22 копійки і становив 50,45 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,70 гривні за євро.

